Serie di furti, rapine ed estorsioni in città: arresti della Squadra Mobile

La Polizia ha arrestato tre giovani di 24, 26 e 30 anni, nati a Bologna, nel corso dell'operazione “Marlboro Gold” della Squadra Mobile. La misura cautelare in carcere è stata disposta dal GIP di Bologna Dott.ssa Oggioni, su richiesta del pm titolare delle indagini, Flavio Lazzarini. Un quarto indagato, anch’egli destinatario della custodia in carcer, è ricercato.

L’attività di indagine, che ha coinvolto in totale 16 indagati, ha avuto inizio da furti aggravati ai danni di tabaccai, negozi, rivendite di automobili e officine, tutte a Bologna, da parte di un gruppo di persone di etnia rom.

15 gli episodi contestati, tra cui i furti di tabacchi su auto, furto di tabacchi presso rivendite, furti in aziende meccaniche e commerciali, a bordo auto, ricettazioni, estorsioni e rapine. L’operazione, condotta dai poliziotti della IV Sezione – Contrasto al Crimine Diffuso della Squadra Mobile, ha portato all’identificazione complessiva di 16 persone, dei quali 14 di etnia rom, responsabili, secondo gli inquirenti, dei reati tra il mese di giugno e di dicembre del 2018.

Nel corso dell’attività di indagine sono stati anche eseguiti tre arresti in flagranza di reato e un ordine di carcerazione. In un’occasione, è stato possibile recuperare anche la refurtiva, ovvero 1.240 pacchi di sigarette per un valore di circa 9.000 euro.

"Gli indagati nel corso di tutta l’attività e del periodo in cui venivano monitorati, hanno dimostrato di avere un’elevata disponibilità di automobili e veicoli utilizzati per commettere i reati, che sono stati nelle varie occasioni recuperati o sequestrati dalla Polizia di Stato", fanno sapere dalla questura. I tre individuati dalla Squadra Mobile sono in carcere alla Dozza.