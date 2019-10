Anziani derubati, due furti di Rolex in un'ora: le ladre sono donne

Due orologi Rolex rubati a distanza di circa un'ora nel pomeriggio di oggi 10 ottobre. Alle 17 circa un 72enne bolognese ha chiamato il 113 per denunciare il primo furto: verso le 14 una donna descritta come sudamericana lo avrebbe prima approcciato con una scusa e poi strattonato in Strada Maggiore. L'anziano una volta rincasato si è accorto del furto e ha chiamato la Polizia.

Verso le 15, questa volta in via Castiglione, sempre una donna, descritta in modo sommario, ha avvicinato una signora di 76 anni che stava rincasando a bordo della sua auto e le ha sfilato il Rolex. Anche in questo caso il furto è stato compiuto con grande destrezza perchè la vittima ha realizzato di essere stata derubata dopo alcune ore. Sui due episodi indaga la Squadra Mobile.

Sarebbe stata sempre una donna dai tratti sudamericani a distrarre con una scusa un 70enne in viale Oriani il primo ottobre scorso.