Furti a scooter e in auto, arresti e denunce

Sono stati trovati mentre armeggiavano sul cruscotto di uno scooter in via Righi. Per questo due uomini di 35 e 46 anni, rispettivamente cittadino italiano e marocchino, sono stati arrestati per tentato furto in concorso dalle volanti che controllavano la zona universitaria. I due avevano già aperto il frontalino e stavano lavorando sui cavi di accensione.

Poco più tardi, intorno all'una è toccato a un 27enne cittadino tunisino venire denunciato per tentato furto in un'auto in via Da Faenza. Il giovane aveva sfondato un finestrino in un'auto in sosta, per poi ripiegare quando ha sentito le urla di un residente. Tutti sono stati denunciati anche per violazione delle norme anti-coronavirus.