Zola Predosa e Casalecchio: ladri prendono di mira due supermercati

Durante la gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, i Carabinieri del Comando Provinciale di Bologna, oltre ad arginare il flusso di persone che continuano a violare la normativa in vigore sul territorio nazionale, hanno intensificato la vigilanza ai supermercati, diventati obiettivi sensibili.

Nel mirino dei criminali, come accaduto di recente a due punti vendita della società “Dpiù”, quello di via Giovanni Cimabue a Casalecchio di Reno e di via Risorgimento a Zola Predosa. A Casalecchio di Reno, i ladri sono fuggiti a piedi subito dopo l’effrazione e hanno abbandonato una Fiat Punto utilizzata come ariete per sfondare la porta d’ingresso.

L’auto, oggetto di furto, è stata restituita dai Carabinieri della Stazione di Casalecchio di Reno alla legittima proprietaria, una signora bolognese. A Zola Predosa, invece, è stata una pattuglia dei Carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile di Borgo Panigale a mettere in fuga i ladri che

stavano tentando di sfondare l’ingresso.