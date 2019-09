Truffe e furti ad anziane: ladre arrestate in 'trasferta'

Sono state bloccate in auto dopo una serie di segnalazioni che le individuavano come le autrici di diversi episodi di truffa e furti ai danni di ignari anziani. Arresto per due donne, residenti a Bologna ma originarie di Ferrara e Padova, di 35 e 53 anni, accusate di truffa, furto e tentata truffa dalla polizia di Rimini. Il teatro dei reati è sempre stato il capoluogo romagnolo e il copione quello classico di questi casi.

Con espedienti e trucchi le due donne riuscivano dapprima a carpire la fiducia delle malcapitate, per poi farsi consegnare oro e contanti. A bordo del mezzo sul quale sono state fermate le due sono stati rinvenuti alcuni capi firmati, asportati anzitempo da una boutique. In tutto il provento dei reati è stimato intorno ai 70mila euro.