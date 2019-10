Furto in supermercato e ubriachezza molesta, scattano le denunce

Sono cinque le denunce notificate ad altrettante persone ieri sera durante l'attività della polizia. In via Mazzini un 50enne originario di Napoli è stato sanzionato per ubriachezza molesta perché sorpreso a urinare nel cortile interno di un condominio. Per lui anche una denuncia per non aver fornito i documenti agli agenti.

In via Farini invece quattro ragazze, due cittadine romene di 21 e 24 anni, le altre due bolognesi 15enni, sono state bloccate in via Cavour con un borsone pieno di cibo. Gli alimenti, in tutto 260 euro di valore, erano stati asportati dalla vicina Coop di via Farini. Per loro è scattata una denuncia per furto aggravato.