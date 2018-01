Treno Bologna-Modena: arrestata la ladra di valigie

Era già stata denunciata nel mese di novembre per aver rubato una valigia sul treno Bologna-Modena, giovedì invece è finita in manette.

Nell’ambito dell’attività di prevenzione nei confronti dei reati predatori a bordo dei treni, nel mese di dicembre, la Polizia aveva denunciato altre due persone per ricettazione e arrestato un’altra persona per furto. A finire in manette una cittadina italiana di origine giorgiana.

Con l’identico modus operandi, ha cercato di rubare il trolley a una signora che viaggiava sul treno intercity, diretto da Bologna a Modena. La viaggiatrice accortasi del furto ha allertato il personale di bordo, che ha provveduto

immediatamente a chiamare gli agenti, permettendo di fermare la ladra prima che il convoglio arrivasse nella stazione di Modena.

Processata per direttissima, al termine dell’udienza è stata sottoposta all’obbligo di dimora presso la propria residenza.