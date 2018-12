Rubano un paio di orecchini e lasciano la casa a soqquadro

Era uscita verso le 19.30 e si accorta dell'irruzione dei ladri solo al suo rientro, dopo le 23. Vittima di un furto con scasso un'anziana donna che vive in via Idice, a San Benedetto del Querceto a Monterenzio. Da quanto si apprende, nei giorni scorsi ignoti sono riusciti a forzare la porta vetri del salotto, e una volta dentro hanno messo tutto a soqquadro.

Probabilmente i ladri erano in cerca di denaro contante e gioielli poichè, dopo aver cercato in tutte le stanze, sono fuggiti portando via solo un paio di orecchini. "Abitiamo di fianco e non ci siamo accorti di nulla - racconta amareggiata la nipote della donna a BolognaToday - Eravamo tutti qui quando hanno messo a segno il colpo ma non abbiamo sentito alcun rumore, nulla che ci mettesse in allarme. Per fortuna mia zia non era in casa e non aveva quasi niente. Sono più i danni causati che il valore del bottino".