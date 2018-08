Furti in centro: 'visita' quattro negozi in poche ore

Disney Store, Terranova, Pimkie e Bijou Brigitte, questi i negozi di via Indipendenza "visitati" in poche ore da un cittadino ghanese di 27 anni, denunciato per furto.

Il 113 è stato allertato da un commesso del negozio di abbigliamento Pimkie alle 14 circa di ieri, così gli agenti si sono messi alla ricerca del giovane, in base alle descrizioni fornite. Avvistato in un primo momento in via Indipendenza, si è dato alla fuga, ma è stato bloccato in via Centotrecento.

Con sé aveva una felpa, t-shirt e diversi braccialetti rubati. Il 27enne, con precedenti specifici, è destinatario di un ordine di espulsione emesso dalla Questura di Modena.