Furto con tecnica dell'abbraccio: in due nei guai

Nei giorni scorsi una coppia di giovani è stata denunciata per il furto di un orologio prezioso, con la tecnica dell'abbraccio. E' successo a Sesto imolese, frazione di Imola. Secondo quanto accertato dai carabinieri locali, la donna, 22enne cittadina romena e connazionale dell'altro denunciato, un 21enne, avrebbe prima distratto il signore con una domanda per una indicazione, per poi abbracciarlo per ringraziare.

Una volta allontanatosi però, la vittima si è accorta dell'ammanco e ha segnalato il tutto ai militari. Ricostruito il tutto due, entrambi gravati da precedenti specifici, sono stati deferiti per furto con destrezza in concorso. Dell'orologio invece, nessuna traccia.