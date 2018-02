Abbraccio con furto: arrestata una donna, forse autrice di altri colpi

Erano le 9.45 del mattino quando una donna incontra un anziano lungo via Lincoln: gli va incontro fingendo di conoscerlo, lo abbraccia calorosamente e nel frattempo riesce a sfilargli la catenina. Lanciato l'allarme, l'85enne viene raggiunto da una pattuglia della Polizia, già in zona per un servizio specifico e racconta quanto accaduto.

Poco dopo la stessa pattuglia ferma una ragazza che corrisponde alla descrizione: nella sua borsa oltre alla catenina appena rubata, anche due anelli, quattro anelli e una spilla, molto probabilmente frutto di altri colpi messi a segno nella stessa zona in quella stessa mattina. Si tratta di una 29enne di orgini rumene con precedenti analoghi (iniziali L.A.). Per lei due anni e due mesi di reclusione, 660 euro di sanzione e un divieto di dimora a Bologna.

Gli agenti stanno sentendo le vittime di altri fatti accaduti di recenti per capire se questa stessa donna possa essere l'autrice anche di altri furti con le medesime modalità.