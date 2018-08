Rubano mille euro a Malpensa: presi in hotel a Bologna

Sono stati rintracciati a Bologna e denunciati per furto pluriaggravato in concorso, un cittadino serbo di 54 anni e due macedoni di 49 e 38 anni.

La Polizia di Bologna viene attivata a seguito di una segnalazione dei colleghi in servizio all'aeroporto internazionale di Malpensa. L'11 agosto un cittadino tagiko di 50 si trovava all'interno degli uffici Europcar per prendere un'auto a noleggio. Un uomo lo aveva distratto e, con l'aiuto di due complici, gli aveva strappato un borsello contenente i documenti e 1000 euro. I tre si erano poi allontanati a bordo di un'auto, mentre il 50enne si recava al posto di Polizia.

Filmati dalle telecamere

Dall'esame dei filmati delle telecamere, gli inquirenti sono riusciti a risalire al veicolo e alla targa: la pista portava a Bologna. I tre sono stati rintracciati dagli agenti ieri mattina in un albergo cittadino, mentre stavano per fare il check - out. I tre, residenti all'estero e di passaggio in città, sono stati trovati in possesso del borsello e del contante. L'auto era posteggiata in strada.