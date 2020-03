Tenta furto 'agricolo' a Grizzana: pensionato fugge lanciando un piccone al vicino

Ha cercato di rubare una porzione di rete per delimitare la proprietà dal proprio vicino di terreno. Per questo un pensionato di 76 anni è stato denunciato dai carabinieri di Grizzana Morandi.

L'accusa è di tentata rapina impropria. Infatti, nelle concitate fasi del furto, l'uomo sarebbe stato scoperto dal vicino e, per garantirsi la fuga, non avrebbe esitato a lanciare addosso alla vittima un piccone. Poco dopo i militari hanno bussato alla porta del 76enne, trovando anche materiale utile alla conduzione del furto, come un paio di tenaglie.