Le tolgono la luce per farla uscire di casa: derubata nonnina 96enne a San Lazzaro

Una donna di 96 anni è stata derubata in casa a San Lazzaro, in via Di Vittorio. I ladri (che potrebbero essere tre) hanno staccato la luce del suo appartamento per portarla a scendere fino al contatore e riattivarla: in quei pochi minuti però sono saliti, si sono introdotti in casa e si sono portati via gioielli e denaro. E' successo nel pomeriggio di venerdì e a raccontare i fatti sui social, per allertare altre possibili vittime, è il nipote della donna.

L'uomo racconta che la nonna è stata lasciata sola per pochi minuti dai suoi genitori e che è stato proprio in quel lasso di tempo che i malviventi hanno agito. La denuncia è stata fatta ai Carabinieri di San Lazzaro e sono in corso le indagini.