Via per le ferie, ladri in azione: svaligiano casa, rubano anche il casco 'Valentino Rossi'

Hanno approfittato dell’assenza dei proprietari, partiti per le ferie da qualche giorno, per svaligiarli la casa. È successo sabato, in un’abitazione in via Einstein a Castenaso. I malviventi sono riusciti a intrufolarsi in un’appartamento al terzo piano di una piccola palazzina, e indisturbati hanno razziato oro, oggetti preziosi e un casco “Valentino Rossi” dopo aver messo tutto a soqquadro.

Lanciato l’allarme, sul posto sono intervenuti i carabinieri della locazione stazione, che hanno eseguito tutti i rilievi del caso. Da quanto si apprende al momento non risulterebbero particolari segni di effrazione, ma tutto è ancora da verificare, tanto che gli inquirenti hanno avviato delle indagini per cercare di ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto, capire come sia stata aperta la porto d’ingresso e rintracciare i responsabili. Durante il furto nessuno dei vicini sembra aver notato qualcosa di strano, ne sentito rumori sospetti. Accertamenti sono ancora in corso.