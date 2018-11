Aveva derubato un appartamento in via Aglebert giorni fa: individuato dai Carabinieri

Era entrato in una abitazione di via Aglebert uscendone con un computer portatile ed effetti personali del proprietario di casa, un trentino di 29 anni. Nonostante sia riuscito a fuggire a piedi (i fatti risalgono al 29 ottobre scorso) i Carabinieri sono riusciti a risalire a lui e a denunciarlo per furto. Si tratta di un 28enne di origini tunisine con precedenti.