Furto in casa durante il pranzo di Pasqua: asportata l'intera cassaforte

I proprietari di un appartamento di via dei Mille erano fuori per il pranzo di Pasqua quando i ladri si sono introdotti nella loro casa, al secondo piano di un palazzo, e sono riusciti ad asportare l'intera cassaforte. La scatola blindata conteneva denaro contante e gioielli di valore per una somma non ancora quantificata, ma certamente notevole.

Sul furto sta indagando la Polizia: non ci sono segni di infrazione, ma uno dei balconi pare fosse aperto e probabilmente i ladri sono riusciti a introdursi da lì.