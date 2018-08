Ladri in zona Murri: agiscono indisturbati e svuotano la cassaforte

Si sarebbero portati via un bottino ingente i ladri che hanno colpito un appartamento in zona Murri, i cui proprietari erano via per le ferie. Tutto sottosopra e persino la cassaforte aperta, da cui sono stati portati via denaro e gioielli: sul furto sta indagando la Polizia, il cui reparto scientifico ha già rilevato le impronte digitali.

Saranno inoltre vaglaite anche le riprese delle eventuali telecamere di videosorveglianza della zona.

In casi di furto in appartamento "è bene chiamare subito le forze dell'ordine - fa sapere la Questura di Bologna - e lasciare inalterata la scena per permettere il sopralluogo e l'eventuale raccolta di informazioni, anche da parte della Scientifica".