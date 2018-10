Via Rizzoli, furto da 1.400 euro all'Apple Store: presa coppia di "habitué"

Non era la prima volta che entravano all'Apple Store in via Rizzoli, ma ieri alle 14.30 sono stati bloccati. Un uomo e una donna romeni, di 33 e 21 anni, sono stati notati dal personale di vigilanza mentre infilavano in uno zaino diversi accessori, tra cavi e auricolari.

E' stato allertato il 113 e sono stati fermati: all'arrivo degli agenti del commissariato Due Torri, nel loro zaino è stata rinvenuta merce per 1.400 euro. La coppia è stata denunciata per tentato furto ed è stata riconosciuta dal personale come responsabile di altri due furti, messi a segno l'8 e il 9 ottobre scorsi.