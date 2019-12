Idice, furto con scasso all'autolavaggio: "Ci hanno distrutto tutto con dei sassi, danni incalcolabili"

"Ci hanno distrutto tutto, siamo senza parole ma restiamo aperti perchè non possiamo permetterci di chiudere, soprattutto in questo periodo, con le feste che si avvicinano". A parlare a BolognaToday sono i titolari dell'Autovalaggio Fresh di Idice, a San Lazzaro di Savena, preso di mira da alcuni malviventi.

Stanotte, probabilmente intorno le due, ignoti hanno sfondato la macchina self service e la vetrata dello shop a colpi di pietre: "Abbiamo scoperto quanto accaduto stamattina verso le sette e mezza - spiegano i proprietari - e non potevamo credere ai nostri occhi. Con dei sassi hanno rotto tutto lo stabile/shop, rubando accessori auto, fondo cassa e attrezzi. A colpi di pietra hanno sfondato anche il self service automatico che serve a far funzionare l'impianto. Non riusciamo nemmeno a calcolare i danni perchè hanno rotto tutto. Sono entrati anche nel magazzino e nello spogliatoio bucando le porte, è allucinante".

Ma i ladri, nonostante il colpo messo a segno, hanno dovuto fare i conti con l'auto utilizzata per fuggire, che da quanto si apprende li avrebbe abbandonati dopo pochi chilometri, tra le campagne di San Lazzaro : "Abbiamo subito presentato denuncia ai Carabinieri - sottolineano i titolari - e abbiamo scoperto che questa mattina in aperta campagna è stata trovata una vettura risultata rubata, con dentro parte degli accessori presi nella nostra attività. I responsabili hanno utilizzato i nostri sacchi del rusco per infilarci qualsiasi cosa e rubare, ma alcuni li hanno dovuto lasciare perché l'auto si è fermata. Invitiamo tutte le attività della zona a prestare massima attenzione, perchè se hanno colpito noi che siamo sulla via Emilia immagiamo che si tratti di persone che non hanno pudore di niente - concludono - Adesso cercheremo di sistemare tutto al meglio per continuare a lavorare, un danno immenso per la nostra attività".