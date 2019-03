Monterenzio, assalto alla banca: svuotata la cassaforte

Colpo alla filiale Bcc Felsinea di Pizzano, in via Coltermine nel Comune di Monterenzio. Ignoti, la scorsa notte, hanno forzato la porta d'ingresso e incuranti dell'allarme si sono intrufolati nella banca, puntando subito alla cassaforte con i contanti destinati alle operazioni svolte quotidianamente dai cassieri. La banda di malviventi è poi fuggita pirma dell'arrivo dei carabinieri, che hanno avviato le indagini per cercare di individuare i responsabili.

"La situazione è stata subito ripristinata - informano dalla banca - e l'istituto operativo poco dopo aver scoperto quando accaduto".

Un furto simile a quello realizzato lo scorso febbraio nella filiale della Banca di Bologna nella frazione di Mercatale, a Ozzano. In questo caso a entrare in azione sono state tre persone che alle due di notte, con un piede di porco e ben incappucciate, hanno sfondato la porta d'ingresso porando via una piccola cassaforte con 40mila euro.