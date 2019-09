Furto in banca, ladri fuggono con ingente bottino

Furto in banca nel weekend. La filiale del banco di credito cooperativo di via Sigonio è stata svuotata di oltre 30mila euro nel fine settimana, ad opera di un gruppo di ladri finora senza un volto.

L'episodio è riportato su Il Resto del Carlino. Ad accorgersi dell'effrazione è stata la responsabile della banca, che ieri mattina è tornata per aprire le casse e si è accorta dell'effrazione. Sul posto poi sono arrivate le forze dell'ordine, per i rilievi del caso.

I ladri si sarebbero introdotti da una uscita posteriore, e avrebbero portato via due casseforti con dentro il contante, circa 33mila euro. Non è chiaro perché l'allarme collegato agli ambienti della banca -un prefabbricato installato per permettere i lavori di ristrutturazione dello spazio all'angolo con via Alberti- non si scattato, forse messo fuori uso dai malviventi stessi o per un guasto. Al vaglio ora le immagini delle telecamere, per cercare di individuare una qualche traccia utile alle indagini.

La filiale 'vera' della banca era già stata in passato presa più volte di mira dai ladri, che in quel caso avevano optato per l'assalto esplosivo, ma non erano mancati anche episodi di rapina.