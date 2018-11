Rubano dentro il bar, ma nella fuga perdono parte della refurtiva

Furto in un bar in zona Idice, lungo la via Emilia. Nella notte tra lunedì e martedì ignoti si sarebbero introdotto dentro l'esercizio utilizzando degli strumenti per scassinare la porta e la vetrina del locale.

All'appello, quando ieri mattina il titolare è arrivato sul posto, mancavano due macchine per caffè, con tanto di cialde asportate. Parte della refurtiva, proprio le cialde, è stata rinvenuta a poca distanza, lungo la via Emilia, da parte di una pattuglia di Carabinieri. Sul furto in sé ci sono al momento pochi dettagli, e sul fatto stanno indagando i Carabineri di San Lazzaro di Savena. Sul posto sono stati rinvenuti anche degli oggetti utilizzati per l'effrazione. L'ipotesi è che i ladri siano stati disturbati mentre il furto era in corso.