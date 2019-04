Spaccata al bar-tabaccheria di via Ferrarrese: "Ennesimo furto che subiamo"

Furto con spaccata, l'ennesimo, ai danni del bar tabacchi di via Ferrarese 52-b. Nella notte ignoti hanno sfondato la vetrata e arraffato quello che hanno potuto , per poi scappare prima che arrivasse la vigilanza, allertata dai dispositivi di sicurezza scattati dopo l'effrazione.

Il colpo è stato messo a segno questa notte, intorno alle 2. Da quanto si apprende, i ladri - probabilmente muniti di arnesi da scasso - hanno sollevato la soerranda, per poi infrangere la vetrina e introdursi all'interno. Una volta dentro, si sono diretti verso la cassa, e l'hanno ripulita (all'interno c'erano un centinaio di euro di fondocassa). Poi, velocemente, hanno arraffato i pacchi di sigarette esposti e poco altro. Non c'era più tempo per agire: l'allarme era scattato e i balordi si sono sbrigati a lasciare il negozio prima che sopraggiungessero gli uomini della vigilanza. Il raid sarà durato un paio di minuti. Arrivati sul posto i vigilantes, dei malviventi non c'era più traccia. Sono quindi stati avvisati del furto il proprietario dell'esercizio e i carabinieri, che indagano nel tentativo di risalire agli autori.

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Ennesimo furto subito

Oltre al denaro e all'ammanco, l'esercente si ritrova oggi anche a fare amaramente i conti con i danni, onerosi, causati dall'effrazione della vetrata. E non è la prima volta che accade. Secondo quanto riferisce il figlio del proprietario, infatti, l'esercizio è già finito altre due volte nel mirino dei ladri.

Allegati