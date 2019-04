Rivende la bici rubata, all'appuntamento si presenta la Polizia

Ha visto la propria bici rivenduta in uno dei siti di compravendita dedicati e ha deciso di organizzare una 'trappola' al presunto ladro. La Polizia ha denunciato così un cittadino italiano di 40 anni per ricettazione, dopo che questi si è presentato all'appuntamento concordato per un finto pagamento.

A organizzare il tutto è stata una ragazza, vittima di un furto di bici perpetrato ai sui danni. Chiedendo aiuto al noto sito di aiuto per furti di bici 'Bolognabikewatch' la giovane è riuscita a stanare il presunto ladro. La due ruote in questione è stata infatti avvistata in uno dei gruppi social per la compravendita di mezzi e oggetti, in vendita per poche decine di euro. Concordato l'appuntamento, sono stati avvisati gli agenti, facendo così scattare la trappola.