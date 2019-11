Furti in auto mentre le conducenti sono all'interno: due episodi in meno di mezz'ora

Due episodi molto simili, a poca distanza l'uno dall'altro. Due donne sono state vittime di un furto della borsa ieri sera, mentre erano all'interno della propria auto. I fatti sono avvenuti in due zone distinte di Bologna, ma con la stessa modalità.

Il primo caso si è verificato in via del Tuscolano, zona Corticella. Qui una 62enne, mentre faceva rientro a casa ed era ferma in auto al telefono con l'auricolare ha sentito il cristallo del lato passeggero rompersi, poi ha visto una mano entrare nell'abitacolo e afferrare la borsa. Neanche il tempo di riprendersi dallo spavento e un uomo è salito a bordo di un mezzo, fuggendo.

Qualche minuto dopo quasi lo stesso copione, ma questa volta in via Larga, zona San Vitale, nel parcheggio del discount Lidl. La vittima è stata una signora di 76 anni, di rientro dalla spesa. Mentre la donna era intenda a ripartire dopo aver fatto la spesa una mano ha aperto lo sportello e ha preso la borsa sul lato passeggero: dentro, oltre agli effetti personali, anche 250 euro circa di contante. Su entrambi i fatti ora indaga la polizia: qualche dettaglio sull'identità dei ladri potrebbe essere ricavata dalle immagini delle telecamere di sorveglianza.