Ruba la borsa al bar, le telecamere vedono tutto

Un cittadino tunisino di 45 anni è stato denunciato per furto aggravato, porto di armi e detenzione di stupefacenti. E' successo ieri sera, dopo che una ragazza 19enne aveva avvertito gli agenti di essere stata derubata della borsa, mentre era all'English empire di via Zamboni.

La borsa è stata recuperata poi in via de'Facchini, ma il soggetto è stato invece rintracciato in piazza Verdi. Fondamentali per il riconoscimento del ladro le telecamere di sorveglianza presenti in zona. L'uomo è un 'volto noto' della zona universitaria, con alle spalle numerosi precedenti specifici.