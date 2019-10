Furto sotto le Torri: ruba la borsa a una donna e scappa

Arresto ieri sera in zona universitaria, per un furto consumato poco prima proprio sotto le Due Torri. Vittima una donna di 46 anni, che assieme a un'amica stava portando a mano la sua bicicletta. A un certo punto il mezzo ha ondeggiato e una volta guardato indietro la stessa vittima si è accorta che dal cestino posteriore era sparita la sua borsa.

L'accessorio è stato subito notato però in mano di un uomo che stava allontanandosi alla spicciolata in direzione di Strada Maggiore. Proprio in quel momento è passata una pattuglia dei carabinieri -quelle recentemente dispiegate in vigilanza dinamica attorno alla zona universitaria- che ha inseguito il soggetto e lo ha fermato poco lontano. Per lui, un 52enne cittadino marocchino, è scattato l'arresto.