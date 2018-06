Accerchiano anziana sul bus e la derubano: inseguite e bloccate

Hanno accerchiato una signora di 79 anni con problemi di deambulazione e l’hanno derubata sul bus Tper della linea 20, ma sono state inseguite e bloccate dagli agenti del reparto sicurezza della Polizia Municipale impegnati in un servizio antiborseggio.

Nei guai sono finite tre donne bulgare di 43, 35 e 29 anni. E’ accaduto ieri verso mezzogiorno: un agente in borghese sul bus 20 ha assistito alla scena: le ladre sono scese velocemente dal mezzo, seguite dall’agente, hanno attraversato la strada e sono salite su un altro bus, ma gli agenti sono riusciti a bloccarlo e a farle scendere. In loro possesso è stata trovata una ingente somma di denaro in contanti, poi sequestrata. Due delle tre donne avevano precedenti specifici per furto e, al termine delle verifiche, tutte e tre sono state denunciate per furto aggravato in concorso.