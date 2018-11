Furto a Persiceto: sorprende ladro in casa, uomo accoltellato

Volevano intrufolarsi in un'abitazione in via Galvani 7 a San Giovanni in Persiceto ma sono stati beccati dai proprietari mentre erano sulla grondaia: padre e figlio, rispettivamente 57 e 39 anni, hanno aperto la porta di casa e sentito qualcuno parlare sul balcone. Il figlio è uscito e ha trovato due persone sulla grondaia, e senza pensarci due volte ha afferrato quella più vicino alla finestra riuscendo a bloccarla.

Ne è nata una colluttazione nella quale è intervenuto anche il padre del 39enne, ma il ladro ha estratto un coltello colpendo alla mano il 57enne, riuscendo così a fuggire approfittando della confusione generale. Immediatamente è stato lanciato l'allarme e sul posto sono arrivati i carabinieri e un'ambulanza. Il proprietaerio di casa è stato trasportato in ospedale , riportando una brutta ferita e sette giorni di prognosi.

Ma i malviventi, scappati a bordo di una Golf nera, dopo il colpo fallito non si sono arresi, e dopo circa un'ora hanno messo a segno un furto in un appartamento in via Savonarola. Quì i malviventi sono riusciti a prendere dei beni preziosi, ma poco prima di fuggire, sempre dalle grondaie, sono stati beccati dai proprietari che rientravano: padre e figlio minorenne. Il ragazzino, vedendo uno dei ladri, ha iniziato a urlare e il malvivente, anche in questo, ha estratto un coltello, minacciandolo.

Adesso è caccia alla banda di ladri, e i carabinieri di San Giovanni in Persiceto procedono contro ignoti per furto e tentato furto aggravato, lesioni personali e minaccia aggravata.