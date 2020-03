Sorpreso durante furto in casa, il ladro si nasconde nell'armadio

Non è andata bene per un topo di appartamento, arrestato dalla polizia dopo che aveva cercato di rubare dentro una abitazione di via Montebello, questa notte intorno alle 1:20 di notte.

E' stata la stessa potenziale vittima, una 45enne, a chiamare la polizia. La donna ha riferito di essersi svegliata per alcuni rumori che venivano da un'altra stanza. Come un'ombra, la 45enne ha poi notato che qualcuno stava nascondendosi dentro la cabina armadio, e immediata è stata quindi la chiamata al 113. Il ladro, sentitosi scoperto, ha quindi deciso di uscire dall'improvvisato nascondiglio per uscire e andarsene. La volante però è arrivata in tempo per arrestarlo. Lui, T.O., cittadino italiano di 24 anni, con vari precedenti specifici è stato poi tratto in arresto per tentato furto in abitazione. Addosso all'uomo gli agenti hanno trovato anche una borsa, che il 24enne era nel frattempo riuscito a sottrarre alla vittima.