Tentato furto a Granarolo: "Sono entrati quando eravamo in casa, adesso abbiamo paura"

Sono entrati nell'abitazione mentre i proprietari erano in terrazza a cenare, e indisturbati hanno messo a soqquadro la camera da letto, fuggendo però a mani vuote.

E' successo ieri sera a Granarolo, in zona Piazza dell'Agricoltura, e a raccontare a BolognaToday quando accaduto sono i proprietari della villetta presa di mira: "Non apriamo mai le finestre della camera da letto perché questa si trova in un lato della casa dove non andiamo quasi mai - spiegano - Ieri sera però le abbiamo lasciate aperte per andare a cenare, e mentre eravamo in terrazza qualcuno è entrato. Saranno state le 20.30, ancora con la luce del giorno, e questo significa che i responsabili non hanno alcun timore".

Ancora sotto shock per quanto accaduto, sottolineano: "Ci siamo accorti di cosa era successo casualmente, passando in camera. C'erano tutti gli armadi aperti, un delirio, ma non hanno preso nulla. Siamo ancora sconvolti, perchè potevamo incontrali. Abbiamo un bambino piccolo che ovviamente gira per la casa, e i cani non hanno sentito nulla. La verità è che non si può stare più tranquilli. E adesso, al pensiero di stare soli in casa, abbiamo paura".

Sull'accaduto sono stati già informati i carabinieri della locale stazione.