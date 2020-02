San Lazzaro, ladri in appartamento: "Hanno sfondato la porta vetri mettendo tutto a soqquadro"

Hanno raggiunto il secondo piano di un appartamento in via Mario Conti a Idice, arrampicandosi probabilmente dai tubi delle grondaie, e con un attrezzo da scasso hanno rotto la porta vetri su un balcone riuscendo a intrufolarsi in casa. E' successo nel tardo pomeriggio di ieri nella piccola frazione di San Lazzaro di Savena lungo via Emilia, e a raccontare a BolognaToday quanto accaduto è la vittima.

"Ero a lavoro e in casa non c'era nessuno - spiega la proprietaria dell'appartamento - e ad accorgersi di quanto accaduto è stato un vicino, che uscendo sul pianerottolo ha notato la porta di casa aperta. In poche parole i ladri sono entrati dal balcone e sono usciti dalla porta d'ingresso, senza alcuna paura".

E ancora: "Il problema sono i danni e la confusione - incalza la donna - Non avevo cose di valore quindi non sono riusciti a rubare nulla ma hanno messo a soqquadro sopratutto la camera da letto, rovesciando qualsiasi cassetto e togliendo tutto dall'armadio. Forse pensavano che in casa avessi una cassaforte perché ho trovato anche un quadro in salone buttato sul pavimento. Non resta che l'amaro in bocca per quanto accaduto- conclude - hanno violato l'intimità di una casa inutilmente e senza paura visto che sono entrati in azione nel tardo pomeriggio. Il fatto che sono scappati dalla porta principale lo dimostra, e fortunatamente non hanno toccato i miei due gatti. Adesso presenterò regolare denuncia alle autorità competenti".

La porta a vetri rotta dai ladri: