Furto a casa Prodi, mentre il Professore si trovava dal Papa

Ladri d'appartamento hanno messo a segno un colpo a casa di Romano Prodi, in via Gerusalemme. E' accaduto venerdì notte e pare che il bottino consista in diversi oggetti preziosi per un valore ancora da stimare: le indagini e gli accertamenti della Polizia e della Digos sono infatti ancora in corso. Un articolo de Il Resto del Carlino parla di circa 30 mila euro fra gioielli e orologi.

Ladri in casa mentre Prodi e la moglie sono in Piazza San Pietro

Romano Prodi e la moglie Flavia Franzoni si trovavano a Roma insieme alla diocesi di Bologna ricevuta ieri da Papa Francesco e il furto è avvenuto proprio in concomitanza con questa assenza. Ancora da capire anche se l'obiettivo sia stato scelto o se sia stata solo una casualità.