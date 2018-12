Lo fa salire in casa e lui lo deruba: arraffa cellulare e tablet poi scappa

Lo ha incontrato per strada, si sono parlati e poi lo ha fatto salire nella sua abitazione: un uomo 52enne originario di Taranto è stato così derubato di un cellulare e di un tablet che aveva sul tavolo di casa. A commettere il furto un 25enne di orgini nigeriane che, approfittando della distrazione del suo ospite, ha afferrato gli oggetti per poi andarsene lasciando la porta di casa aperta.

E' successo ieri intorno a mezzanotte e la vittima ha avvertito subito il 113. La Polizia è riuscita a individuare il ladro e lo ha fermato in Porta Lame: addosso entrambi i dispositivi rubati. Regolare sul territorio aveva però dei precedenti per reati contro il patrimonio. E' stato denunciato per furto.