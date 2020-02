Furto in via Gorizia, esce di casa un'ora e al rientro trova l'appartamento svaligiato

Era uscito di casa per fare una commissione. Si è allontanato appena un'oretta, ma tanto è bastato per permettere ai ladri di introdursi nel suo appartamento, metterlo completamente a soqquadro e trafugare tutti gli oggetti preziosi e il denaro contante a disposizione. E' la disavventura capitata l'altro giorno ad un residente di via Gorizia, a Bologna.

Da quanto ricostruito dalla polizia, alla quale il malcapitato ha denunciato il fatto, il furto con effrazione è avvenuto tra le 17.30 e le 18.30 . L'uomo ha raccontato di essere uscito dal proprio appartamento, che si trova al quarto piano di uno stabile in via Gorizia, per svolgere una commissione. Un'ora dopo ha fatto ritorno in casa e si è trovato difronte uno scenario da pugno allo stomaco.

Ogni angolo della propria abitazione era stato rovistato. Cassetti ribaltati, armadi svuotati, oggetti e indumenti sparsi ovunque sul pavimento, letto, mobilia. Insomma la propria intimità violata da estranei che dopo aver forzato il portone condominiale - probabilmente muniti di piede di porco - sono saliti fino al quarto piano scassinando anche la porta di ingresso dell'appartamento finito nel loro mirino. Qui, dopo aver controllato palmo palmo ogni centimetro, sono riusciti a trovare alcuni monili d'oro e del denaro contante. Trafugato il bottino, che si aggira in alcune migliaia di euro, i topi d'appartamento si sono dati alla fuga facendo perdere le loro tracce. La polizia indaga nel tentativo di risalire agli autori del fatto.