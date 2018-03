Seguito nell'androne e derubato: riesce a far prendere uno dei ladri

Un giovane che rientra dopo una lunga serata fuori: è quasi l'alba e siamo in via Petroni. Apre il portoncino e va verso l'androne. Si accorge che qualcuno è dietro di lui, ma solo quando viene raggiunto e 'toccato' capisce le intenzioni dei due malintenzionati, che cominciano a mettergli le mani addosso cercando di raggiungere le tasche.

Uno dei due aggressori afferra il cellulare e lui cerca di resistere, riuscendo a bloccare l'altro fino all'arrivo delle forze dell'ordine, che sopraggiungono sulla scena: fermato il complice, un ragazzo di origini marocchine classe 2000. La vittima invece è un centroafricano del 1993. Il telefono non è poi stato recuperato, ma è scattata una denuncia per furto in concorso.