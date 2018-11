Halloween, 'Dolcetto o scherzetto?': ma era un pretesto per rubare lo smartphone

"Dolcetto o scherzetto?" Dopo essere stato accerchiato con la scusa del giochino di Halloween, si è ritrovato senza smartphone. E' accaduto alle 3 di notte tra il 31 e il 1° novembre, in via Bertiera.

Vittima un ragazzo pugliese di 20 anni che ha avvicinato una volante in servizio di controllo, riferendo di essere stato derubato da tre persone.

Il 20enne non ha perso d'occhio uno dei ladri e lo ha indicato agli agenti che lo hanno rintracciato e fermato in via Augusti Righi, all'altezza di via Oberdan. Si tratta di 22 enne di Massa Carrara denunciato per furto con destrezza. Il telefono, Samsung J6, non è stato trovato.