Ruba due cellulari approfittando della movida: arrestato in via San Vitale

Approfittando dell'allegra serata affollata di un festivo ha pensato di sfilare due cellulari dalle tasche di altrettanti studenti fuorisede, entrambi di Teramo. Ma la velocità con cui i ragazzi (classe '99 e '98) se ne sono accorti, lo hanno individuato e hanno chiamato i Carabinieri ha fatto si' che questo soggetto venisse fermato e arrestato. Si tatta di un italiano classe '96 che ora è costretto ai domiciliari in attesa di processo per direttissima. Il tutto è successo la scorsa notte in via san Vitale intorno alle 4.30.