Furto al centro commerciale, ma passa la pattuglia: in manette 29enne

I Carabinieri di Medicina hanno arrestato un 29enne marocchino, residente a Caltanissetta, per furto aggravato. È successo ieri pomeriggio, quando una pattuglia dei Carabinieri impegnata in un servizio di controllo del territorio ha notato una persona sospetta e in stato di agitazione nei pressi di una fermata dell’autobus.

I militari si sono avvicinati al soggetto e dopo averlo identificato nel 29enne marocchino hanno scoperto che i numerosi capi di abbigliamento che occultava all’interno di uno zaino nero che portava in spalla, li aveva rubati pochi minuti prima dagli scaffali del negozio OVS, situato all’interno del centro commerciale “Medici” situato nelle vicinanze. La refurtiva, del valore di alcune centinaia di euro, è stata restituita al legittimo proprietario. Il marocchino è stato rinchiuso in camera di sicurezza, in attesa dell’udienza di convalida dell’arresto.