Strappano collane in discoteca, guai per tre bolognesi

Tre giovani bolognesi, uno dei quali di origine straniera, rispettivamente di 19, 20 e 21 anni, sono stati sorpresi con 7 collane d'oro del valore complessivo di oltre 3mila euro e quindi denunciati dai Carabinieri di Fabriano per ricettazione.

I ragazzi sono stati fermati dai militari su una Lancia Y durante un controllo alla circolazione. Dalle varie verifiche è emerso come uno dei tre avesse addosso un sacchetto di plastica con collane in oro con le maglie strappate. Alla fine hanno ammesso di essere stati poco prima in una discoteca della città dove però erano state segnalate proprio dei furti di catenine, con tanto di denuncia delle vittime. Secondo la ricostruzione, i tre avrebbero organizzato un vero piano in cui 2 di loro ostacolavano le vittime durante il ballo, mentre il terzo era pronto a sfilare le collane approfittando della confusione. Sono in corso ulteriori accertamenti per individuare i proprietari delle altre cinque collane. (Leggi l'atricolo completo su Anconatoday)