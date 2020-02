Furto con spaccata a Corticella: serranda scardinata con auto-ariete

Furto con spaccata in Corticella. Un negozio di vernici è stato questa notte preda di un blitz di alcuni ladri. I malviventi, secondo quanto ricostruito, hanno sfondato la serranda del negozio con una auto-ariete, per poi frugare all'interno dei locali. Modesto l'importo del furto, circa 200 euro in contanti, ma diversi sono stati i danni all'esercizio. Trovata la proprietaria del mezzo rubato, alla quale è stato riconsegnato. Del fatto si stanno occupando i carabinieri del nucleo radiomobile e di Corticella.