Maxi-furto notturno di cellulari, nel mirino noto negozio

Avrebbero agito di notte in gruppo, portando alla fine via circa 30mila euro in cellulari e tablet. Ingente furto hi-tech alla Comet di San Giovanni in Persiceto dove l'altra notte una banda di ladri è riuscita a penetrare nottetempo nel punto vendita di via Magellano per poi fuggire a piedi con l'ingente bottino. A raccontare la vicenda è Il Resto del Carlino.

Il gruppo sarebbe entrato in azione in piena notte: con il favore delle tenebre e della zona, relativamente isolata dallo sguardo di occhi indiscreti, il gruppo ha tagliato -probabilmente con un flessibile a batterie- la saracinesca del negozio per creare un varco e proseguire all'interno del negozio. Una volta dentro, i malviventi sono andati a colpo sicuro, puntando dritti ai cellulari e ai tablet di valore. Il colpo sarebbe durato in tutto una manciata di minuti, e il gruppo, riconosciuto nelle immagini delle telecamere come composto da cinque soggetti, tutti travisati, avrebbe poi fatto perdere le proprie tracce fuggendo a piedi attraverso un passagio pedonale. Dei fatti si sta occupando il Nucleo Radiomobile Carabinieri della Compagnia di SAn Giovanni in Persiceto.