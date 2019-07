"Sono incinta" ma non è vero: ladra cerca di farla franca con 1.200 euro di refurtiva

Era mezzogiorno di ieri quando un vigilante della Coop di San Ruffillo nota due ragazze sospette aggirarsi nel settore "salute". E infatti nelle loro borse viene trovata la refurtiva, che complessivamente conta 1.200 euro in cosmetici: una bella cifra. A quel punto interviene la Polizia.

Una delle due ragazze, entrambe rumene e senza fissa dimora classe '91 e '83) al momento dell'arresto quella più giovane dichiara di essere incinta e a quel punto viene condotta al Sant'Orsola per gli esami del caso. Le analisi però non svelano alcuna gravidanza e le due ladre andranno in direttissima questa mattina. Entrambe hanno diversi reati e per loro è stato per questo richiesto anche il foglio di via.