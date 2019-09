Ruba deodoranti e confezioni di ricariche per penne: nei guai

Ha attirato l'attenzione di un addetto alla vigilanza ed è finita nei guai. In manette una 26enne di origini rumene ma domiciliata a Bologna, pizzicata a rubare 33 confezioni di refill per ricaricare le penne, ed è stata arrestata dai Carabinieri del Norm della Compagnia manfreda.

Tutto è successo ieri pomeriggio, quando la donna si è recata all’interno della Coop del centro commerciale “Le maioliche” di Faenza: mentre si aggirava con circospezione tra le corsie è stata notata dall’addetto alla vigilanza mentre prendeva alcuni flaconi di crema deodorante per riporli direttamente nella borsa della spesa, e poco dopo mettere un volantino sopra con il chiaro intento di coprirli.

Non solo, la 26enne è poi andata in altre corsie, infilando nella borsa numerose confezioni di refill per ricaricare le penne. Poi ha spostato tutto nella borsa privata quando si è recata nel reparto del settore alimentare. La donna ha superato le casse convinta di averla fatta franca, ma l’addetto alla vigilanza l’ha fermata per chiederle se avesse dimenticato di pagare qualcosa, ma lei con molta naturalezza ha risposto di no.

A questo punto la giovane è stata fermata in attesa dell'arrivo dei carabinieri, ai quali ha poi consegnato 33 confezioni di penne refill, e 10 confezioni di deodorante, per un valore complessivo di 200 euro. La 26enne, che ha numerosi precedenti per furto, è stata tratta in arresto e il pm ha disposto l’immediata liberazione della donna. La merce rinvenuta è stata restituita al personale dell’esercizio commerciale.