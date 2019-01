Sfila una corsa in via Indipendenza, ma i Carabinieri si insospettiscono

E' stato notato dai Carabinieri del Sos - squadra operativa di soccorso - mentre correva a perdifiato in via Indipendenza, così un cittadino tunisino di 38 anni ieri è stato fermato.

I militari ci avevano visto giusto poiché al seguito aveva un paio di giacconi rubati all'interno del negozio Desigual di via Rizzoli. L'uomo, irregolare sul territorio italiano, è stato denunciato per furto e per violazione del decreto di espulsione emesso a suo carico.