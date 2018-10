Rubano giacca dal privè della discoteca: nei guai due giovanissimi

Non hanno fatto in tempo ad allontanarsi, ma non hanno restituito il bottino i due 18enni della provincia di Modena denunciati per furto la notte di domenica.

I titolari della discoteca "Numa", in via Alfieri Maserati, zona Fiera, hanno chiamato il 112 alle 3 di notte, dopo che un 50enne era stato derubato del suo giubbotto di pelle, con all'interno le chiavi dell'auto e uno smartphone Samsung Galaxy S8, mentre si trovava nell'area privè del locale.

In base alle descrizioni e con l'aiuto delle immagini delle telecamere di sorveglianza, i Carabinieri hanno fermato i resposnabili sulla porta della discoteca. Purtroppo per la vittima, in tasca a uno dei due è stato trovato solo il telefono, mentre giubbotto e chiavi dell'auto non sono stati rinvenuti.