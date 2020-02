Furto alla Barca: serranda tagliata e bottino da duemila euro

Furto a segno questa notte nel quartiere Barca, dove una edicola è stata preda dei ladri in piazza Giovanni XXIII. Ad accorgersi dell'avvenuta effrazione è stata una pattuglia della vigilanze privata, che poi ha allertato la polizia intorno alle ore tre. In base a un primo riscontro ignoti avrebbero tagliato la serranda del punto vendita facendo scattare l'allarme, per poi asportare un corposo rotolo di gratta e vinci, per un valore di circa duemila euro. Nell'area non ci sarebbero telecamere: la polizia ha avviato le indagini del caso.