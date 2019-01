Furto in officina di Zola Predosa, ladri in azione con passamontagna ed estintore

Un furto notturno, con tanto di estintori, passamontagna e flessibile a batterie, e il tutto per qualche centinaio di euro. Spaccata notturna in una officina elettrauto di Zola Predosa.

A essere colpito un elettrauto di via Rigosa, che è stato derubato della cassa da parte di un gruppo di quattro o cinque persone, tutte incappucciate. L'effrazione è avvenuta nella notte tra lunedì e martedì scorso.

I malviventi hanno preso tutte le precauzioni del caso, per poi cercare e riuscire a penetrare dentro l'officina con l'aiuto di uno smerigliatore a batterie. Per garantirsi una via di fuga, e nel timore di essere visto, il gruppo ha poi spruzzato in aria due estintori a polvere, per nascondere la propria direzione di fuga. L'informazione però è stata carpita da una piccola telecamera installata nel negozio a fianco e che ha ripreso l'intera scena. I Carabinieri si stanno occupando delle indagini del caso.