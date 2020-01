Furto 'goloso' alla Fabbri: rubati 4mila euro di sciroppi, ma il ladro non va lontano

Furto 'goloso al noto stabilimento di sciroppi Fabbri. L'altra notte i carabinieri di Borgo Panigale hanno fermato un uomo che si stava allontanando in auto con circa 4mila euro in sciroppi e amarene. I militari sono arrivati a lui dopo poco: si tratta di un 27enne cittadino italiano di origini catanesi.

il soggetto si sarebbe fatto strada nel magazzino prima con un telecomando per cancelli, forse alterato, e poi forzando il portellone di un capannone. Dalle immagini di videosorveglianza però, nonostante il 27enne fosse travisato, i carabinieri sono riusciti a risalire all'auto guidata, per poi intercettarlo in strada. La merce è stata rinvenuta e restituita, mentre l'uomo è stato confinato agli arresti domiciliari.